Falta de solução para o caso Marielle é vergonha mundial, diz sobrevivente

A jornalista Fernanda Chaves, assessora da vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março do ano passado, protestou contra a falta de solução para o caso em entrevista à TV Globo veiculada neste domingo, dia 10. “Não é possível que a gente vá continuar passando essa vergonha no mundo, que é o que está acontecendo agora, de não responsabilizar os criminosos por esse crime bárbaro”, disse.

Ela estava no carro com Marielle e com o motorista Anderson Gomes, que também morreu no ataque. Depois dos assassinatos, deixou o País e se refugiou na Espanha e Itália. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.