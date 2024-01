Falta de oportunidade ou mudança de sonhos, o que levou ex-globais a virarem vendedores ambulantes?

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 05/01/2024 - 10:31 Para compartilhar:

Na quarta-feira, 3, viralizou nas redes sociais o fato do ator Daniel Erthal, 41, ex-galã de ‘Malhação’ (2005), da TV Globo, revelar que está trabalhando como vendedor ambulante. Erthal abriu um empreendimento e circula pelas ruas de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com uma carrocinha de cervejas. Ele chegou a trabalhar na praia carioca durante o réveillon.

“Vendemos bem. Fiquei até às 6h da manhã vendendo”, disse Daniel, que usa as redes sociais para divulgar o novo negócio, iniciado em dezembro.

Além de ‘Malhação’, Daniel Erthal atuou em novelas como “Belíssima”, “Eterna Magia”, “Bela, A Feia”, “Rebelde”, ‘Milagres de Jesus”, “A Terra Prometida”, “Rock Story” e “Jezabel”. Em 2006, participou do quadro Dança dos Famosos, no “Domingão do Faustão”, sendo eliminado logo na primeira etapa da competição, ainda no mesmo fez uma participação especial do seriado infantil Sítio do Pica-pau Amarelo e foi escalado para a telenovela Belíssima, seu primeiro papel no horário nobre.

Em 2013, Daniel passou a dedicar-se em primeiro plano como empresário ao fundar a Cervejaria Erthal, além de criar uma Oktoberfest – intitulada Oktoberthal – em Bento Gonçalves.

Seus últimos trabalhos foram a novela gospel “Jezabel”, também da Record TV, e “Amélio, O Homem de Verdade”, do canal Prime Box Brazil.

Já na quinta-feira, 4, Daniel Dalcin, 38, que protagonizou a temporada de 2009 da novela teen, atualmente vende frango assado na cidade carioca. Em um vídeo no Instagram, Dalcin se manifestou sobre Daniel Erthal viralizar como vendedor ambulante. Ele contou que, assim que deixou a Globo, passou a trabalhar como atendente em uma loja de roupas.

“Há sete anos, quando meu pai estava com câncer, eu tinha feito muitas novelas – inclusive na Globo. Saí da Globo, fui fazer teatro e, depois, as coisas ficaram um pouco ‘escassas’ para mim. Fui trabalhar em uma loja como vendedor. É a coisa mais digna do mundo”, disse, em vídeo no Instagram.

“É uma coisa extremamente digna e necessária no Brasil. A gente não pode só trabalhar com uma coisa só hoje em dia. Afinal de contas, está apertado para todo mundo”.

Na rede social, ele ainda afirmou que as novas experiências profissionais contribuem para a atuação. “Essa nova função só vai enriquecer seu trabalho de ator. A profissão de ator permite ser todas as outras possibilidades. É mérito e digno trabalhar com outras coisas. E, todo mundo que sabe dar a grande virada, colhe muitos frutos.”

Falta de oportunidade ou mudança de sonhos?

Além de Erthal e Dalcin, outros ex-atores de ‘Malhação’ também desistiram do glamour e da carreira artística e resolveram mudaram de profissão, virando motorista de Uber, psicólogo, professor, produtor, entre outras funções.

Cláudio Heinrich

Cláudio Heinrich, que brilhou na primeira temporada de “Malhação” (1995), atualmente se dedica às aulas de jiu-jitsu como professor da arte marcial. Em 2020, o ator chegou a fazer uma participação em “A Vila”, do Multishow.

Davi Lucas

O ator Davi Lucas estreou na Globo na novela “Alma Gêmea” (2005), depois fez “Caras & Bocas” (2009), “Malhação: Intensa como a Vida” (2012) e “Êta Mundo Bom!” (2016), seu último papel nas telinhas, resolveu mudar de profissão e estudar psicologia. Em diversas entrevistas que concedeu desde então, Davi afirmou não se arrepender da decisão.

Guilherme Berenguer

Guilherme Berenguer, que foi protagonista de “Malhação” (2004), ao lado de Marjorie Estiano, optou por seguir atrás das câmeras. Atualmente, o ator se dedica a produção nos Estados Unidos.





Iran Malfitano

Em 2022, o ator Iran Malfitano que no início dos anos 2000 deu vida ao protagonista Gui, de “Malhação”, revelou que estava trabalhando como motorista no Uber, dando aulas de teatro e investindo na criação de abelhas.

“Uma das coisas que me interessei foi a apicultura, porque um grande amigo tem um terreno maravilhoso para colocar várias colmeias. A gente está desenvolvendo um projeto. Nunca imaginei que fosse criar abelha. Estou me aventurando em experimentar coisas novas. Rodei como motorista de aplicativo por uns quatro meses. Fiz para não ficar à toa em casa… Antes de começar a dirigir, logo depois de sair da mídia, eu decidi dividir o pouco que sei com uma turma de alunos”, contou em entrevista ao UOL.

No mesmo ano, Iran Malfitano foi um dos peões que conseguiu chegar até a reta final de “A Fazenda 14”, reality show rural da Record TV.

Max Fercondini

Max Fercondini, que em 2001 foi um dos protagonistas de “Malhação”, atualmente tem se dedicado às suas duas outras paixões: a aviação e velejar. Com seu barco, o ator já visitou vários lugares pelo mundo, de toda a costa da Espanha à ilhas Canárias, entre outros.

