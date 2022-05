Falta confiança? Diniz muda laterais do Fluminense de novo, mas segue sem soluções Yago Felipe foi deslocado para a lateral-esquerda, enquanto Samuel Xavier retornou para a direita; gols do Flamengo saíram nas costas do volante

A primeira derrota de Fernando Diniz no comando do Fluminense veio ao melhor estilo do que o treinador viveu em 2019. Em uma boa atuação contra um Flamengo completo, o Tricolor acabou derrotado de virada por 2 a 1 na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o que custou, então, o resultado ao Tricolor? Desta vez foram dois fatores principais: o brilhantismo da atuação do goleiro Hugo Souza, o melhor em campo, e o velho problema nas laterais que persiste.





+ ATUAÇÕES: Cano abre o placar e se destaca no Fluminense contra o Flamengo

O Flu tem cinco laterais no elenco. Dois para a direita (Calegari e Samuel Xavier), dois para a esquerda (Cris Silva e Marlon) e um que faz os dois lados (Mário Pineida). Desde que Diniz foi contratado pelo Tricolor, porém, nenhum deles conseguiu se firmar e virar o homem de confiança do treinador. No segundo tempo do Fla-Flu, o treinador viu que precisava equilibrar o setor após duas falhas pelo lado nos gols do Flamengo e mesmo assim a opção foi por Caio Paulista.

Na estreia do técnico, Samuel Xavier e Cris Silva permaneceram no time, já que o treinador teve dois dias de atividade antes da vitória sobre o Junior Barranquilla (COL). No jogo seguinte, o lateral-direito foi mantido, mas Pineida entrou na esquerda no empate com o Palmeiras, formação que se repetiu diante do Vila Nova. O equatoriano continuou sendo utilizado, mas o duelo com o Athletico-PR trouxe uma novidade: Yago Felipe improvisado.

Veja a tabela da Série A do Brasileirão

O meio-campista, então, apareceu como titular em quatro dos últimos cinco jogos. Contra Unión Santa Fe e Fortaleza esteve ao lado de Marlon. Na goleada sobre o Oriente Petrolero (BOL), Diniz teve um time praticamente todo reserva. Nessa circustância, Cris Silva ressurgiu na esquerda e Caio Paulista foi improvisado na direita. No clássico, Samuel Xavier, enfim, retornou e Yago acabou na esquerda mesmo com Pineida e Cristiano no banco. Calegari e Marlon sequer foram relacionados.

– O Yago é polivalente e se esforça para cumprir as funções. Ele tentou fazer o seu melhor. Tivemos mais chances de vencer, empatar do que perder. Infelizmente, se não marcamos o segundo gol, não poderíamos ter tomado o primeiro e nem o segundo, quando estávamos com o time todo atrás da linha da bola. Foi um erro de marcação do lado esquerdo. No segundo tempo tivemos o domínio pleno do jogo, mas não conseguimos o empate – explicou Diniz.

E MAIS:

TEM SOLUÇÃO?

Fernando Diniz já admitiu anteriormente que não pensa em manter Yago nas laterais para sempre, mas ainda busca soluções. Nas mãos, tem um jogador que custou cerca de R$ 9 milhões aos cofres do Fluminense (Cris Silva), outro que luta para renovar o contrato (Marlon), uma cria da base (Calegari), um mais experiente, mas sob críticas da torcida (Samuel Xavier) e outro que está emprestado e ainda não rendeu bem de nenhum dos lados (Pineida).

Com uma semana completa de treinamentos, um dos setores que vai demandar mais atenção é justamente esse. A lateral-direita, inclusive, é uma das prioridades do Fluminense na próxima janela de transferências, que abre dia 18 de julho. O clube já sabia no início da temporada que poderia ter problemas, mas via outras posições como maior prioridade.

Por falar na direita, é justo dizer que Samuel Xavier foi bem na derrota para o Flamengo, que pouco se criou pelo lado dele. O problema foi justamente com o corredor livre criado na esquerda. Com Yago na lateral, Diniz perde o bom meio-campista que ele é e também não resolve uma das maiores carências. É um cenário parecido com o que acontecia quando Abel Braga escalava o jogador como meia de criação tendo Paulo Henrique Ganso no banco.

Com o resultado, o Flu cai para 12º, com 11. Agora, por conta da Data Fifa, o time terá a semana livre de treinamentos antes da nona rodada. No domingo, às 11h, o Fluminense enfrenta o Juventude fora de casa.

E MAIS: