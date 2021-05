Falta assinar! Santos fica perto de acertar com Vinícius Zanocelo Volante, de 20 anos, deve ser emprestado pela Ferroviária até o final de 2022

O Santos chegou a um acordo com a Ferroviária para o empréstimo do volante Vinícius Zanocelo, de apenas 20 anos, até o final da próxima temporada. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva.

Zanocelo era cobiçado por outros clubes do Brasil e do exterior. O Santos contou com o apoio do empresário do atleta, Giuliano Bertolucci, para conseguir o acordo. O agente tem bom relacionamento com a atual diretoria do Peixe.

O jogador deve passar por exames no início da semana e assinar o contrato com o Peixe em seguida. Será o quarto reforço do clube para o Brasileirão. O Santos já contratou o lateral-esquerdo Moraes, o meia-atacante Marcos Guilherme e está com tudo acertado com o zagueiro Danilo Boza.

Vinícius Zanocelo atuou em 12 partidas no Paulistão pela Ferroviária. Ele começou no Juventus e se destacou na Ponte Preta, antes de ser comprado pela equipe de Araraquara. Pela Ponte, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

