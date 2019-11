Falta acessibilidade nas estações do trem

Em todas as estações de trens, deveria ter escada rolante e elevador para as pessoas com dificuldades locomotoras, cadeirantes, idosos, dentre outros. Assim, teriam facilidades para acessar o trem. Na estação de Marechal Hermes, uma mulher com deficiência física tem essa dificuldade todos os dias, tendo que subir e descer as escadas com muleta e apoio de outra pessoa para pegar o trem diariamente. Precisamos dessa gentileza de se preocupar com o próximo!

Aline Paulino

Mais de dez dias sem luz em Nova Iguaçu

Estou sem luz há mais de 10 dias em Jardim Tropical! No dia 4, foi solicitada a troca de titularidade e ligação de novo ramal após reparo no imóvel da Rua Claudia Maria, em Nova Iguaçu. Após inúmeras reclamações, inclusive na ouvidoria e na Aneel, nada foi feito. Já me passaram inúmeros prazos que nunca foram cumpridos e são sempre postergados a cada reclamação. Um abuso com o consumidor que paga as suas contas sempre em dia. Quero um solução urgente dessa empresa duvidosa que detém o monopólio do serviços de energia da cidade prestando um serviço de péssima qualidade.

Marcelo Braga

Falta de metrô sentido Pavuna

Querido Metrô Rio, gostaria que mudassem a gestão da frota no horário de pico para quem precisa andar na Linha 2. É o extremo absurdo ver pessoas se machucando e se amassando pra conseguir pegar viagem, enquanto os trens da Linha 1 seguem relativamente vazios. Repensem o fluxo de frota. De tempos em tempos, enviem dois trens para a Pavuna e um sentido Uruguai pra compensar o fluxo de passageiros e todos irem confortavelmente para casa. É uma vergonha o que acontece todos os dias…

Mariana Medeiros

Praças abandonadas em Caxias

É deplorável o estado da Praça da Bandeira, na Vila São Luís, em Duque de Caxias. Mesas, bancos e muros vandalizados e quebrados, é de partir o coração. Além dela, a Praça da Apoteose também está abandonada. Calçadas esburacadas e muitas pessoas na rua. Cadê a prefeitura?

Amanda Pinheiro

Por e-mail