Falso Ozempic está colocando usuários desesperados em risco nos EUA

Na corrida para perder peso, as prescrições de medicamentos semaglutida como Ozempic e Wegovy dispararam em diversos países. Os fabricantes têm lutado para acompanhar a demanda esmagadora – o que abriu caminho para a entrada das farmácias de manipulação.

Farmácias de manipulação são fabricantes de medicamentos que combinam, misturam ou alteram ingredientes para criar medicamentos feitos sob medida para um paciente individual.

Agora, estão surgindo relatos nos Estados Unidos de Ozempic e outros medicamentos de semaglutida produzidos por manipuladores, causando overdoses graves ou potencialmente fatais em pacientes inocentes.

Em 2012, uma farmácia de manipulação em Massachusetts enviou medicamentos contaminados com um fungo para todos os EUA – os medicamentos foram injetados na coluna e nas articulações dos pacientes. Como resultado, mais de 750 pessoas em 20 estados desenvolveram infecções fúngicas graves e 64 pessoas morreram devido às injeções.

Pesquisadores de segurança de medicamentos americanos encontraram 73 erros compostos ou erros potenciais ligados a mais de 1.562 eventos adversos, incluindo pelo menos 116 mortes, de 2001 a 2019.

A atual escassez de semaglutida e de muitos outros medicamentos tem sido uma sorte inesperada para as farmácias de manipulação. No início deste ano, o Serviço de Informação sobre Drogas da Universidade de Utah relatou mais de 300 escassezes ativas de medicamentos.

Mas como as farmácias de manipulação produzem medicamentos como a semaglutida, muitas vezes dispensam suas versões em um frasco para injetáveis ​​de líquido e uma seringa de insulina em vez de uma caneta, o que dificulta o cálculo da dosagem adequada para os pacientes.

Além disso, a FDA está alertando as pessoas que o ingrediente da chamada “semaglutida” das farmácias de manipulação pode nem ser a semaglutida, mas formas de sal falsificadas, como a semaglutida sódica ou o acetato de semaglutida.

Essas formas falsificadas de semaglutida nunca se mostraram seguras ou eficazes, e o FDA não as testou ou aprovou para uso.

No mês passado, o Journal of the American Pharmacists Association relatou três casos de overdose de semaglutida, dois em farmácias de manipulação e um em um spa de estética.

Dois pacientes autoadministraram 10 vezes a dose recomendada, resultando em náuseas, vômitos e dor abdominal que duraram vários dias.

