Falso médico é detido por suspeita de roubo contra pacientes e funcionários de hospitais

Na última quinta-feira (10), um falso médico, suspeito de furtar pacientes e funcionários em, pelo menos, nove hospitais do Distrito Federal, foi detido pela Polícia Civil. As informações são do G1.

De acordo com os investigadores, o suspeito utilizava jaleco branco e se passava por profissional de saúde para transitar livremente pelas áreas restritas do hospital. As denúncias apontam que ele entrava nas unidades de saúde e levava objetos de valor e cartões de banco.

Conforme a Polícia Civil, o falso médico tentou fazer compras em vários supermercados com o cartão roubado de uma vítima.

Segundo informações das autoridades, o suspeito já estava em prisão domiciliar após condenação judicial. A Polícia Civil informou que o acusado tem 28 indiciamentos, a maioria por crimes de furto e estelionatos.

“O autor já tinha condenação transitada e julgada anterior. Estava em regime de execução de pena domiciliar “, afirmou o delegado João Guilherme, da 2ª DP (Asa Norte).

