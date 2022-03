Falso juiz é preso com arsenal no porta-malas em rodovia no interior de SP

Um homem que se passava por juiz foi preso na noite desta terça-feira (22), na região de Tarumã, a 446 km de São Paulo, em uma rodovia, carregando dez pistolas 9 mm em um compartimento secreto no porta-malas de um carro. As informações são da Folha.

De acordo com informações da 3ª CIA Rodoviária, que realizou a prisão junto com a Polícia Federal, o homem, de 56 anos, apresentou uma carteirinha de juiz aposentado no momento da abordagem, mas na verdade ele é um técnico judiciário aposentado.

As dez pistolas semiautomáticas foram encontradas em um Toyota Corolla, com placa de Dois Córregos (SP), município da região. Segundo a polícia, o suspeito disse que o armamento, da marca Canik, provavelmente produzido na Turquia, foi comprado no Paraguai e seria levado para o município de origem do veículo, no entanto, depois ele acabou dizendo que o destino seria o Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a Folha, a polícia não soube dizer se o suspeito atuava como falso juiz em outras situações. Ele foi preso em flagrante por uso de documento falso, tráfico internacional de armas e contravenção penal.

Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Lutécia (a 470 km de São Paulo) e o caso foi registrado na Polícia Federal de Marília, também no interior do estado.

