Falso anúncio de emprego leva dezenas de pessoas ao Centro de Niterói

Rio – Um anúncio de falso emprego levou dezenas de pessoas desempregadas a formar uma fila em um endereço no Centro de Niterói, nesta sexta-feira. A fake news circulou através de áudios no WhatsApp esta semana com a promessa da inauguração de uma unidade do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ) na Avenida Feliciano Sodré, o que foi negado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais, do Governo do Estado do Rio.

“Quem tiver desempregado na sua família, manda pro Sine Niterói, a inauguração vai ser sexta-feira, dia 16, na rua da rodoviária, Avenida Feliciano Sodré, 43, oito da manhã. Tem que trazer identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência, tá bom? (sic)”, diz um dos áudios.

“Eu não vou ‘tá’ lá. Eu trabalho na matriz, eu trabalho na sede, lá no Rio. Manda a galera pra cá porque tem muito emprego, muito emprego. Manda todo mundo pra cá. Sexta-feira, dia 16 de agosto, levar todos os documentos, identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Eu não vou tá lá, mas vai ter muita vaga de emprego, manda a galera toda pra lá (sic)”, anuncia outro falso anúncio.