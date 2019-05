Falhas de som marcam primeira apresentação de turnê das Spice Girls

A tão esperada turnê das Spice Girls começou na última sexta-feira, 24, em Dublin, na Irlanda. Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel C subiram ao palco para se apresentar para 70 mil pessoas.

A última apresentação do grupo havia ocorrido há sete anos. Muitos fãs reclamaram do som do show. Até mesmo Mel B usou as redes sociais para desabafar: “Obrigada por participarem do nosso show esta noite em Dublin. Vamos nos ver em Cardiff e esperamos que os vocais e o som sejam muito, muito melhores, por favor”. A declaração foi gravada em vídeo e publicada no stories no perfil de Mel B no Instagram.

No show desta sexta, Victoria Beckham não esteve presente, como na formação original. A esposa do ex-jogador David Beckham não deve participar das 13 apresentações previstas.

As Spice Girls têm shows agendados também para o Reino Unido. A última apresentação será em Londres, no dia 15 de junho. Ainda não há informações se as meninas passarão pela América Latina ou pelo Brasil. “Please, come to Brazil”, pediram alguns seguidores do perfil oficial da banda.