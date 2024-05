Falha em estação afeta Linha 1-Azul do Metrô de SP na manhã desta terça-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 7:38 Para compartilhar:

Uma falha de equipamento de via na região da estação Tiradentes afetou a circulação de trens da Linha 1-Azul na manhã desta terça-feira, 28. Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações entre 4h40 e 6h29. No entanto, passageiros relatam que o transtorno é ainda maior com plataformas totalmente lotadas e muita dificuldade para embarcar ao longo das estações da linha.

“Durante o período, foi adotado controle de fluxo, restringindo o acesso em algumas estações, evitando aglomerações nas plataformas e preservando a segurança dos passageiros. O Metrô lamenta o transtorno causado”, disse o Metrô, por meio de nota. Após as 6h30, no site do Metrô já constava circulação normal de trens, no entanto, por meio das redes sociais, usuários ainda se queixavam de dificuldade para embarcar na Linha 1-Azul.