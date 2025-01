Falha elétrica em estação de trem provoca caos em Milão

MILÃO, 11 JAN (ANSA) – Um problema técnico na linha elétrica afetou neste sábado (11) o funcionamento de parte dos trilhos da Estação Central de Milão, na Itália, uma das mais movimentadas do país.

Milhares de pessoas sofreram com a falha no sistema da principal estação ferroviária da capital da região da Lombardia, causando problemas também na Estação Termini, em Roma, que é a maior do país.

De acordo com as autoridades italianas, o bloqueio parcial do serviço foi causado por pelo menos dois trens de alta velocidade.

Um deles registrou uma pane no pantógrafo, dispositivo localizado no topo da locomotiva que a alimenta com corrente elétrica. Na sequência, um segundo comboio passou e provocou mais danos.

As investigações da polícia milanesa, por sua vez, concluíram que não houve ato doloso, indicando que tudo foi provocado por acidente.

A Trenitalia, principal companhia de transporte ferroviário da Itália, providenciou o reembolso integral da passagem para todos os passageiros que abandonaram a viagem ou que não puderam sair ou chegar ao destino.

“Tenho mais de 80 anos e passei recentemente por uma cirurgia de câncer. Estive aqui em Milão para um check-up e ainda não consigo comer normalmente. Desde manhã, só tomei um cappuccino, não consigo mais ficar em pé”, disse um idoso que estava acompanhado pela esposa. (ANSA).