‘Falei que não gostava, que tinha medo’, diz esposa de CAC morto por tiro acidental

O jovem Wanderson dos Santos, de 27 anos, morreu após ser atingido por um tiro acidental disparado pelo cunhado, de 8 anos, na segunda-feira (8), em Jacareí (SP). De acordo com a Polícia Militar, o homem foi de carro buscar a criança e o filho, de 5 anos, na escola. As informações são do G1.

Wanderson tinha licença de colecionador, atirador esportivo e/ou caçadores, os chamados CACs e o revólver estava com documentação em dia. De acordo com a PM, a arma estava no banco traseiro. As crianças começaram a brincar e aconteceu o disparo acidental, que atingiu a vítima na cabeça.

Conforme Andreia Azevedo, esposa de Wanderson, o marido evitava deixar a arma exposta. “Eu falava para ele que não gostava, que tinha medo, mas ele nunca deixava à vista. Eu não sei o que aconteceu”, afirmou Andreia à TV Vanguarda.

Ainda segundo a esposa, os filhos sabiam que o pai tinha a arma. “Ele nunca deixou perto dos meus filhos. As crianças sabiam que a gente tinha, mas ficava escondido”, conta.

Wanderson era corretor de imóveis. Ele deixa dois filhos, um de 5 e outro de 2 anos.