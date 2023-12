Falcão revela conversa que teve com Marcelinho Carioca antes de desaparecimento

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/12/2023 - 14:29 Para compartilhar:

O ex-jogador de futsal Alessandro Rosa Vieira, mais conhecido pelo apelido “Falcão”, revelou nas redes sociais que teve uma troca de mensagens com Marcelinho Carioca, ex-futebolista desaparecido no domingo, 17. As autoridades encontraram o carro do ex-atleta abandonado em Itaquaquecetuba (SP) nesta segunda-feira, 18, após o jornalista ter ido à Neo Química Arena acompanhar um show do músico Thiaguinho.

Na publicação, Falcão anexou uma manchete relatando o desaparecimento de Marcelinho Carioca com um print de uma conversa entre os dois e a seguinte legenda: “Que loucura, fui respondido ontem 16h30”. Na troca de mensagens, o ex-atleta de futsal perguntou ao jornalista se estava tudo bem, ao que ele teria respondido: “Graças a Deus”.

Em uma postagem que foi apagada, Falcão afirma que “tem certeza” de que a resposta não veio de Marcelinho, já que o ex-jogador sempre “fazia festa” e mandava arquivos de áudio e vídeo durante uma troca de mensagens. “Que tudo se resolva ídolo. Que essa informação possa ajudar você em algo. Que ele volte para nós o quanto antes”, escreveu o ex-jogador de futsal.

Confira o print da conversa:

