Falcão ironiza entrevista de Allan Jesus sobre Luva de Pedreiro: ‘Estou quase acreditando’

Falcão agitou as redes sociais no último sábado. Após o jornalista Leo Dias revelar detalhes da entrevista de Allan Jesus para os programas “Domingo Espetacular” e “Câmera Record”, o novo empresário do Luva de Pedreiro fez questão de escrever uma ironia nos comentários.

– No Domingo Espetacular e no Câmera Record deste domingo (10/7), Roberto Cabrini traz revelações exclusivas do caso Luva de Pedreiro, o fenômeno mundial das redes sociais. A entrevista de Iran Ferreira, proibida pela Justiça de ser exibida na semana passada, e que contém graves acusações do influencer contra seu ex-empresário, Allan de Jesus, finalmente será exibida – publicou Leo Dias no Instagram.

– Estou quase acreditando – ironizou Falcão.

A entrevista de Allan Jesus será divulgada neste domingo. O empresário vem recebendo muitas críticas por conta da época que gerenciava a carreira do jovem e pelos recentes episódios que aconteceram na vida de Luva. Na entrevista, Allan busca contar sua versão dos fatos e se defender das acusações que vem recebendo.

A relação conturbada de Luva e Allan Jesus virou destaque das redes sociais nas últimas semanas. O atrito entre os dois fez com que o influenciador rompesse a parceria com empresário e procurasse por Falcão.

Desde que começou a gerenciar a carreira de Luva, Falcão vem fazendo de tudo para defender os interesses do jovem de 20 anos. Considerados um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos, Falcão já revelou que pretende ajudar o influenciador a colher os frutos de todo o sucesso que vem conquistando nos últimos meses.

