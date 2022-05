Falcão celebra chance de defender o Bahia e garante: ‘Aproveitarei da melhor forma’ Jogador nascido em Feira de Santana foi contratado há um mês pelo Tricolor baiano

Contratado há um mês pelo Bahia, após bom início de temporada com a camisa do Ypiranga-RS, o volante Falcão vem pouco a pouco mostrando o seu futebol ao torcedor tricolor. Aos 24 anos, o jogador nascido em Feira de Santana fala sobre a oportunidade de atuar pelo Tricolor de Aço.





– Quando soube da possibilidade de vir para o Bahia me animei na mesma hora. Sou baiano e sei muito bem da grandeza do clube. É uma ótima chance na minha carreira e tenho certeza que aproveitarei da melhor forma – disse.

Essa é a primeira vez que Falcão joga profissionalmente no futebol de seu estado. O atleta, que também tem passagens por Paulista, Avaí e Tombense, diz estar animado com as perspectivas do Tricolor na Série B do Brasileiro.

– O Bahia, por sua história e tradição, entrou na competição para buscar o acesso. A disputa é duríssima, há vários concorrentes de qualidade, mas sem dúvida, nós somos um deles – finalizou.

