‘Falar menos e trabalhar mais’, diz Léo após empate do São Paulo com a Chapecoense Tricolor paulista ganhava de 1 a 0 na Arena Condá até metade do segundo tempo e cedeu empate para a Chape, lanterna do campeonato

Após o empate do São Paulo com a Chapecoense, na Arena Condá, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, o zagueiro Léo, do tricolor paulista, lamentou o resultado final e as chances de gol perdidas, além de analisar a fase da equipe, que até o momento está no 13ª lugar no campeonato com 28 pontos ganhos.

– A gente tem que só lamentar as chances que perdemos. É complicado nesse momento. É falar o menos possível, trabalhar mais e consertar o que hoje não deu certo – disse o zagueiro.

O São Paulo abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com Rigoni. O argentino ainda teve duas chances claras de ampliar a vantagem, mas desperdiçou ambas. No segundo tempo, com a equipe paulista administrando o resultado, a Chapecoense, que é a lanterna do campeonato, cresceu e empatou a partida com um gol anotado por Mike.

Sem vencer há três rodadas, o tricolor volta a campo para tentar reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão na próxima quinta-feira (7), para o clássico contra o Santos, às 18h30, no Morumbi.

