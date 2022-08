Fala, Doente! LANCE! estreia podcast do Botafogo nesta terça-feira

Parceria Lance & IstoÉ 22/08/2022 - 21:26 Compartilhe

Esta terça-feira marca uma estreia especial no LANCE!. O primeiro episódio “Fala, Doente!” do Botafogo, podcast especializado no Glorioso, estará ao ar às 19h no Spaces – ferramenta do Twitter – no perfil do LANCE! Botafogo na plataforma.

+ ‘Construído aos poucos’, Botafogo tem problemas graves a resolver logo para não olhar ‘para baixo’



O primeiro episódio terá a apresentação do jornalista Felipe Rolim, que vai receber Sergio Santana, setorista do Botafogo, Victor Mendes, setorista do LANCE!, e Matheus Andrade, criador da página “Fogostats”.

O formato Spaces traz um programa ao vivo e permite uma interação com os torcedor por meio de comentários. A sala já está aberta. O debate vai começar às 19h.

O nome “Fala, Doente!” é um nome homenagem a Nilton Severiano, autor responsável pelo quadro na época de jornal impresso no L!.

O programa vai abordar diversos temas envolvendo o Botafogo: momento do time, projeto, equipe de Luís Castro e clássico contra o Flamengo no fim de semana. Esperamos sua presença!

