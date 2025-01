Fake News vão aumentar com alinhamento de big techs com extrema direita, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça-feira, 14, que as fake news vão aumentar devido ao alinhamento das big techs com a extrema direita e ressaltou que o governo federal deve enfrentar ‘dias difíceis pela frente”.

Em entrevista coletiva, Haddad disse: “Parece que depois desse alinhamento das big techs com a extrema direita, nós vamos ter efetivamente dias difíceis pela frente. Isso consome energia do governo, consome energia do Estado, funcionários públicos e tudo mais para combater um tipo de barbaridade que, na minha opinião, com esse alinhamento com o fascismo, deve acontecer mais”.

O ministro também destacou que já foi alvo de uma fake news. Segundo ele, circula nas redes sociais uma informação falsa sobre a taxação ambiental sobre veículos com mais de 20 anos de uso.

“Existe uma extrema direita hoje organizada no mundo e com um poder de fogo bastante grande. Isso é muito delicado para a democracia. Porque você pode perder um debate honesto, fair play, que a democracia exige”, completou.

Haddad ainda ressaltou que algumas pessoas preferem acreditar nas notícias falsas que circulam por meio das redes sociais do que na imprensa tradicional. “Existem muitas pessoas hoje que falam: ‘Não, eu não leio jornal porque eu recebo tudo no zap do tio’”, afirmou.

+ Como o fim da checagem de fake news pela Meta afeta o combate à desinformação

A fala do ministro ocorre em meio à discussão sobre o posicionamento do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, ao anunciar o fim da parceria com agências de checagem de fatos para aderir ao sistema de notas de comunidade, semelhante ao usado pelo X.