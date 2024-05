Fake news inflacionam preço do arroz, diz ministro Fávaro no LIDE Brasília

Coluna do Mazzini 29/05/2024 - 19:14 Para compartilhar:

Por Carol Purificação, repórter da Coluna

As especulações sobre a falta de arroz têm preocupado os brasileiros, mas o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quinta-feira (29) que “não vai faltar arroz” para a população. Quando as enchentes atingiram o Estado do Rio Grande do Sul, cerca de 80% da colheita do produto já haviam sido realizadas, segundo Fávaro.

O ministro também comentou que a alta no preço se deve à ganância das pessoas e à propagação de fake news, causando o aumento de até 40% no valor do produto.

Das milhões de toneladas produzidas no Brasil, 75% são da região Sul e 15% de Santa Catarina. “No novo Plano Safra vamos estimular a produção em diversas áreas do Brasil”, afirmou o ministro a respeito do assunto.

Há 500 dias à frente da pasta, Fávaro abordou outros temas e progressos no agro nesse período, como o acordo exclusivo firmado entre Brasil e Israel para exportação de frango. O almoço-debate, promovido pelo Grupo LIDE Brasília, liderado pelo empresário Paulo Octávio, reuniu autoridades políticas e do agronegócio no Lago Sul.