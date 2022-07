Faixas pintadas em formato de zig-zag deixam motoristas confusos

Um erro de empreiteiros contratados deixou uma estrada em Hollister , uma pequena cidade da Califórnia bastante confusa. Em vez de pintarem linhas ligeiramente curvas para separar as faixas da pista, os empreiteiros fizeram uma pintura em forma de zigue-zague, que causou confusão entre os motoristas.



A bizarra pintura foi tema de uma série de posts em redes sociais. A maioria das publicações encarou a mudança com humor, mas alguns internautas chegaram a se questionar se esse não seria o início de um novo momento do trânsito da cidade.

O próprio prefeito de Hollister, Ignacio Velazquez, ficou intrigado com a pintura. Ele disse que só a viu quando estava voltando para casa.

“Eu vi [as faixas] no fim da tarde, quando voltava para casa após um dia de trabalho, e pensei: ‘Uau, esta é a coisa mais estranha que já vi'”, afirmou Ignacio Velazquez, em entrevista à rede de TV KSBW.

Segundo o prefeito, a instrução era que as linhas na estrada Ladd Lane ficassem “ligeiramente curvas”, mas o pedido não foi bem interpretado pelos responsáveis pela pintura.

WONKY ROAD | Drivers in Hollister are confused by some new road lines along Ladd Lane. Some people chose to ignore them, while others went along for the loopy ride. The city says the lines will be fixed. pic.twitter.com/eqxfJFkoxk

— KSBW Action News 8 (@ksbw) July 23, 2022