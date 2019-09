Faixas pedindo ‘justiça para Ágatha’ são espalhadas pelo Alemão

Rio – Sete faixas com os dizeres “#ÁgathaPresente Nós exigimos justiça para Ágatha” foram espalhadas pelo Complexo do Alemão, nesta sexta-feira, dia em que a morte da menina completa uma semana. Os cartazes podem ser vistos na entrada de sete localidades do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio: Morro do Alemão, Grota, Ipê, Nova Brasília, ponto das kombis, Fazendinha e Canitar.

“Eles têm o poder! Nós temos a força #7DiasSemÁgatha. Espalhamos faixas pelas principais entradas do Complexo do Alemão”, um dos idealizadores da ação, o empreendedor Helcimar Lopes, postou, nas redes sociais. “Hoje não tem sextou! Hoje tem luta”, continuou.

Um protesto está marcado para a tarde de hoje para cobrar o andamento das investigações da morte da menina. A manifestação acontecerá na Grota, a partir das 17h.

UMA SEMANA

Ágatha Vitória Sales Félix foi atingida por um tiro nas costas por volta das 21h30 da última sexta-feira. Ela voltava para casa com a mãe em uma Kombi.

Veja e cronologia do caso !

Sexta

. Ágatha é baleada e levada ao Hospital Getúlio Vargas à noite

Sábado

. À noite, corpo da menina é liberado do IML após retirada de fragmentos de bala

Domingo

. Moradores e parentes da menina fazem ato a caminho do enterro

. Ágatha é enterrada no Cemitério de Inhaúma sob forte comoção

Segunda

. Primeiras armas dos PMs envolvidos no caso são apreendidas

Terça

Quarta

Quinta

. Vítimas de violência policial fazem protesto em frente ao Palácio Guanabara