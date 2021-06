Faixa-preta da GFTeam destaca classe master nos eventos da FJJ Rio No Aberto da FJJ Rio, no último mês de maio, foram inúmeros competidores da classe inscritos na competição e uma disputa acirrada por cada medalha

A categoria master tem crescido a cada ano e os campeonatos refletem isso, desde o Mundial Master da IBJJF, em Las Vegas (EUA), até os torneios pelo Brasil. No Aberto da FJJ Rio, no último mês de maio, foram inúmeros competidores da classe inscritos na competição e uma disputa acirrada por cada medalha.

O atleta master Delton Cervinho, que é faixa-preta GFTeam e preparador físico, lutou no torneio e foi campeão. O casca-grossa destacou a quantidade e qualidade dos competidores no Aberto da FJJ Rio.

“Acho que a galera mais experiente, saiu do sofá e está vindo para o tatame mostrar a força da velharia (risos). Eu fiz duas lutas duríssimas na semifinal e final, não tem mais um velhinho de bobeira. Os caras estão sinistros, fizeram muita força. Dei sorte nas duas por ter conseguido ganhar, e agradeço ao pessoal da federação pelo evento”, disse o lutador master, elogiando também as condições sanitárias da FJJ Rio.

A próxima etapa da federação será a Copa Helio Gracie nos dias 19 e 20 de junho, no Parque Olímpico do Rio. O evento segue com as inscrições abertas para todas as faixas, idades e classes (masculino e feminino). A organização também seguirá um protocolo sanitário para evitar o contágio da Covid-19.

SERVIÇO:

Copa Hélio Gracie – FJJ Rio

Data: 19 de junho de 2021

Local: Parque Olímpico (RJ)

