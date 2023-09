Faixa Azul começa a funcionar na Avenida Prestes Maia, no centro de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2023 - 20:59 Compartilhe

Um dia após a Prefeitura anunciar ter obtido aval para ampliar o projeto Faixa Azul em São Paulo, o corredor exclusivo para moto já começou a funcionar na Avenida Prestes Maia, na região central. A gestão municipal afirmou que a pintura foi feita na madrugada desta sexta-feira, 29, o que possibilitou que a nova alternativa estivesse disponível para motociclistas.

Como mostrou o Estadão, a obra faz parte de um plano da Prefeitura para ampliar a Faixa Azul por mais 71 km. A Prestes Maia é a terceira via a contar com o projeto, implementado há pouco mais de um ano e meio. Antes, as avenidas 23 de Maio e dos Bandeirantes já contavam com as faixas exclusivas. Segundo a Prefeitura, não houve acidentes com óbitos envolvendo motos nessas vias após a implementação.

Na Prestes Maia, a faixa foi implementada no sentido Aeroporto, entre a Rua dos Bandeirantes e o emboque do Túnel do Anhangabaú. Com a obra, a Faixa Azul agora está presente em cerca de 25 km na cidade. Segundo a Prefeitura, o cronograma para implantação nas avenidas restantes será definido pelos técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na próxima semana. A previsão é de terminar as obras até janeiro do próximo ano.

A autorização concedida pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) na quinta-feira, 28, engloba duas frentes de ampliação do projeto-piloto. A primeira diz respeito à prorrogação do prazo para ampliação da faixa azul do corredor Norte-Sul. Atualmente, a faixa azul do corredor totaliza 5,5 km de extensão. Com a prorrogação do prazo de implantação, outros 7 km serão sinalizados.

Além da Prestes Maia, essa primeira frente compreende avenidas como Santos Dumont (desde a Ponte das Bandeiras), Tiradentes, Prestes Maia e, na outra ponta, Rubem Berta (até a Av. Indianópolis) e a Moreira Guimarães (até o Vd. João Julião da Costa Aguiar). No mês passado, o então diretor da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Jair de Souza Dias, foi demitido do cargo após o órgão perder o prazo para implementar a Faixa Azul nessas vias.

A segunda frente de ampliação da faixa azul diz respeito à implantação do projeto-piloto em outros oito eixos viários da cidade, totalizando mais 64 quilômetros. Segundo a gestão municipal, as vias foram selecionadas pelo potencial de reduzir acidentes envolvendo motociclistas nesses locais. Ao todo, 1,3 milhão de motos circulam continuamente pela cidade, segundo dados da Prefeitura.

Quais vão ser as novas vias contempladas?

– Avenida Sumaré, na zona oeste (6,8 km);

– Avenida das Nações Unidas, na zona sul (7 km somando os dois sentidos);

– Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul (9,2 km);

– Avenidas Zaki Narchi, na zona norte (3,6 km);

– Avenida Luiz Dumont Villares, na zona norte (5 km);

– Avenida Miguel Yunes, na zona sul (4 km);

– Avenida do Estado, região central (8,2 km);

– Avenida Jacu-Pêssego (Nova Trabalhadores), na zona leste (20,2 km).

Na quinta, a Prefeitura entregou ao Senatran um novo pedido de autorização para ampliação do projeto-piloto. A solicitação é para implantação de mais 120 quilômetros. Entre as vias incluídas, estão a Avenida Santos Dumont (trecho da zona norte) e o Elevado Pres. João Goulart, o Minhocão (centro). O objetivo é consolidar uma rede de 200 quilômetros de Faixa Azul na capital.

