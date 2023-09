Fagner volta a treinar e Giovane vira baixa por lesão no Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 21:02 Compartilhe

A torcida do Corinthians recebeu uma boa e uma má notícia nesta quarta-feira. Na véspera do feriado de 7 de Setembro, o lateral-direito Fagner voltou a treinar em campo no CT Dr. Joaquim Grava. Por outro lado, o clube paulista confirmou a lesão sofrida pelo jovem atacante Giovane.

Nesta quarta, Fagner foi a campo com a equipe de Saúde e Performance. O jogador de 34 anos está afastado desde que sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda na partida da volta contra o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil – o time alvinegro foi eliminado da disputa.

A expectativa do departamento médico corintiano é recuperar Fagner a tempo de voltar ao time na retomada do Brasileirão, paralisado momentaneamente em razão da Data Fifa. O campeonato volta na quarta que vem, dia 13. O Corinthians jogará no dia seguinte, contra o Fortaleza, fora de casa.

Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo sofreu a baixa de Giovane, que ficará afastado dos gramados por dois meses e pode voltar a jogar somente na temporada 2024. Ele sofreu uma lesão no tendão do retofemoral da coxa esquerda, o que foi confirmado por exame nesta terça, segundo divulgou o Corinthians nesta quarta. Ele já iniciou o processo de tratamento.

O jogador de 19 anos se machucou durante o treino da sexta-feira passada. Ele nem chegou a ser relacionado para o clássico com o Palmeiras, no domingo, pelo Brasileirão.

Giovane é um dos jogadores da base promovido por Luxemburgo neste ano. Mas não vem correspondendo às expectativas. Dos que subiram nesta temporada, é o atleta que menos entrou em campo, com apenas cinco jogos neste ano. São 154 minutos em campo. Outros jogadores da base vêm ganhando mais oportunidades, caso de Wesley (19 jogos), Biro (15), Felipe Augusto (12) e Pedro (12).

De olho na retomada do Brasileirão, o time do Corinthians volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, feriado de 7 de Setembro.

