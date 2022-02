Fagner volta a desfalcar o treino do Corinthians e segue como dúvida para a partida contra o São Bernardo Lateral-direito do Timão sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita na vitória diante do Mirassol

Após um dia de folga, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, dando sequência na preparação para a partida contra o São Bernardo. Quem não participou da atividade foi o lateral Fagner.

É o segundo treino no qual o defensor desfalca o elenco. Na sexta-feira (11), o camisa 23 já havia iniciado tratamento no músculo posterior da coxa direita. O incômodo muscular veio no segundo tempo da vitória diante do Mirassol. Na ocasião, ele foi substituído por Cantillo, e Du Queiroz ficou na lateral-direita.

Neste domingo, Fagner deu sequência no tratamento com a equipe de fisioterapia. Além disso, o atleta também fez trabalho regenerativo supervisionado pelo Departamento Médico corintiano e será observado nos próximos dias.

Com isso, o lateral segue como dúvida para enfrentar o São Bernardo na quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena.

