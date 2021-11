Fagner fará 200º jogo na Arena pelo Corinthians e igualará marca de 433 partidas de Marcelinho Carioca Lateral completará no clássico deste domingo duas centenas de partidas no estádio pelo Alvinegro e chegará ao mesmo número de duelos disputados por ídolo histórico do clube

Formado como jogador pelo Corinthians e vivendo atualmente a sua segunda passagem pelo clube como profissional, Fagner vai completar neste domingo duas marcas importantes com a camisa do Alvinegro. O lateral-direito atingirá 200 jogos disputados pelo time na Neo Química Arena, número que apenas o goleiro Cássio tem desde a inauguração do estádio. Além disso, o atleta fará a sua 433ª partida pelo Timão, igualando marca de Marcelinho Carioca, ídolo histórico que é o 15º no ranking geral de maior número de atuações no clube.

Nascido em 1989 e hoje com 32 anos, Fagner começou a sua trajetória no futebol nas categorias de base do Corinthians quando era ainda um garoto, em 1998, e continuou dando os passos no clube até se profissionalizar em 2006. E já em 2007 acabou sendo negociado com o PSV Eindhoven, da Holanda.

De lá para cá, ele vestiu as camisas de Vitória, Vasco (com duas passagens pela equipe carioca) e Wolfsburg antes de voltar ao Timão em 2014, justamente o ano de inauguração da Arena, construída inicialmente para ser um dos principais palcos da Copa do Mundo daquele ano, quando recebeu a abertura da grande competição e abrigou outros confrontos do evento em solo nacional.

Depois disso, Fagner se firmou na lateral direita do Corinthians e conquistou cinco títulos pelo clube. Foi bicampeão do Brasileirão com as taças de 2015 e 2017, assim como foi tricampeão paulista com os troféus de 2017, 2018 e 2019. Durante este período, o jogador disputou a Copa do Mundo de 2018 pela Seleção Brasileira sob o comando de Tite, que também o dirigiu no Timão.

E também durante esta longa trajetória, Fagner esteve ao lado do ídolo Cássio, que é o recordista de atuações com a camisa do Corinthians na Neo Química Arena, com 216 partidas. E o goleiro é o sexto jogador que mais vezes defendeu o clube em toda história, com 559 confrontos realizados.

Neste ano, Fagner acumula 44 partidas e um gol pelo Alvinegro. Ao total, ele já balançou as redes adversárias por 12 vezes com a camisa corintiana. Com este desempenho, o atleta tenta ajudar o Timão a conquistar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, Fagner estará em campo no clássico contra o Santos, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada da competição, na qual uma vitória sobre o rival garantirá a equipe na quarta colocação da tabela, com 53 pontos.

