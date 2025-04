Fagioli afirma que já cumpriu suspensão e cobra respeito

ROMA, 14 ABR (ANSA) – O meio-campista Nicolò Fagioli, que parou novamente na mira das autoridades italianas pelo seu envolvimento em jogos de azar ilegais, afirmou que já cumpriu sua punição e pediu respeito, principalmente por parte da imprensa.

O atleta da Juventus, que está jogando atualmente na Fiorentina por empréstimo, ficou vários meses afastado do futebol por apostas ilegais, mas o Ministério Público da Itália averigua se Fagioli divulgou as plataformas irregulares entre os colegas.

As autoridades ainda investigam se Fagioli e outros jogadores que são alvos do inquérito teriam sido remunerados com “bônus” em suas próprias contas de jogo e redução de dívidas por aliciar atletas.

“Eu paguei minha dívida com a justiça, após uma condenação e uma desqualificação, humilhações contínuas e justificadas, vergonha e o risco de nunca mais me levantar. Falei sobre minha grave doença nas escolas, para minha família, amigos e imprensa.

A mesma imprensa que aborda os problemas da minha doença e como lidar com eles me colocou de volta na mira”, escreveu o meia em suas redes sociais.

Na mensagem, Fagioli pediu respeito, principalmente depois de ter “enfrentado um julgamento” e recebido uma “sentença justa”.

Ao todo, o jogador cumpriu sete meses de suspensão entre outubro de 2023 e maio de 2024.

O italiano ainda mencionou que passou por um “período sombrio” e suportou o peso de ter “decepcionado” todas as pessoas que acreditaram nele. Fagioli também admitiu que rever seu nome no noticiário o faz “reviver os fantasmas”.

“Eu errei e paguei, sem ter machucado ninguém, exceto a mim mesmo e às pessoas ao meu redor. E como toda pessoa que erra e paga, tenho todo o direito de me levantar. Lamentei, mas a vida me deu uma segunda chance e gostaria de aproveitá-la, tendo já pago por tudo”, declarou.

Tentando retomar a carreira, Fagioli disputou 11 jogos na atual temporada com a camisa da Fiorentina e balançou as redes apenas uma vez, que foi na Conference League. (ANSA).