Fafá de Belém sofre acidente doméstico e cancela participação no Festival de Parintins

A cantora Fafá de Belém sofreu um acidente doméstico e se pronunciou sobre a queda nesta quarta-feira, 26. Em seu Instagram, a artista de de 67 anos esclareceu que “deu um tropicão” e se acidentou.

“Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos – vocês sabem que eu sou distraída (risos) – e desse tropicão tive uma lesão no joelho”, disse.

Por causa do acidente, a famosa teve que cancelar alguns de seus shows e aparições especiais em eventos pelo Brasil, inclusive o Festival de Parintins, evento do dia 26 até o dia 30, em Parintins, no Amazonas.

“Estou superchateada. Tinha programação intensa com pessoas que eu amo, lugares que eu amo, mas não vou poder cumprir porque tive que fazer radiografia, tomografia, e o médico prescreveu repouso absoluto”.

“Não vou poder ir a Belém, em um espetáculo lindo em homenagem a meus irmãos Paulo André e Ruy Barata, mas estou lá como sempre estive, estarei lá com todos os meus colegas”, explicou.

Fafá gravou toadas para o Festival de Parintins, mas adiantou que também não poderá estar presente. “Não vou conseguir ir a Parintins, tudo organizado, naquele festival maravilhoso. Não consigo porque é muito tempo de avião, e, pela lesão que tive no joelho, não posso ficar tanto tempo com a perna dobrada”, afirmou.

Ainda sobre cancelamentos, ela contou que iria fazer gravações na casa da cantora Amália Rodrigues em Lisboa, Portugal, para um especial sobre as obras da artista. “O coração da gente fica pequenininho. Não vou, peço imensas desculpas também”, completou.

“Mas seguirei cuidados médicos, como tenho que fazer. Se vocês não sabem, tenho 67 anos, me chamo Fafá de Belém, e não uso botox (risos). Desejem uma boa recuperação para mim, porque vou ficar com um mal humor do cão por ter que ficar um mês sem poder mexer o joelho”, disse ela, ao simular um choro. “Beijos, se cuidem”, finalizou.

Veja o vídeo:

