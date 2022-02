Fafá de Belém revela que tem tesão por cheiro de homem: ‘Gosto muito’

Fafá de Belém, de 65 anos, revelou, em entrevista ao jornal Extra, sentir tesão pelo cheiro do sexo oposto e abriu o jogo sobre drogas e sua relação com o corpo.

“Não sobre já ter se relacionado com mulheres. Gosto do cheiro de homem, do toque da pele, da pegada. Tenho grandes amigas casadas com mulheres, mas gosto de homem. E vou dizer uma coisa: gosto muito. Nunca planejei os amores da minha vida, jamais sai para dar mole. Mas quando entra ‘aquele’ cara, o mundo para e congela”, contou a cantora.

Fafá ainda disse que se considera uma mulher namoradeira e conservadora quando está em uma relação, mas destacou que nunca abriria mão de sua liberdade por um amor: “Qualquer limitação à minha liberdade, estou fora. Entre uma paixão fabulosa que pergunta onde e com quem eu vou e um grupo de amigos, prefiro chorar com o grupo de amigos a perda da paixão fabulosa”, finalizou.

