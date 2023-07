Fafá de Belém diz que funk é machista e que proibiu neta de dançar músicas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 14:00 Compartilhe

A cantora Fafá de Belém diz que vê letras machistas no funk da atualidade e que, certa vez, já proibiu a neta de dançar músicas do gênero. A declaração foi feita em entrevista ao Venus Podcast e a artista pontuou que tem consciência de que a fala pode ser considerada “polêmica”.

Fafá apontou que muitas letras do funk tratam “a mulher como objeto”. “Nossas meninas achando que empoderamento é estar à disposição do ‘macho’ (sic). […] Isso é estar a serviço do machismo mais sórdido, da grosseria. A mulher [é tratada] como objeto ou não tem aceitação”, comentou.

A cantora disse que os termos das músicas são “chulos” e que menores de idade reproduzem coreografias do gênero sem saber o significado, o que contribui para o abuso. “Um dia desses, minha neta estava dançando. […] Eu disse: ‘Isso não é legal. Você tem sete anos, Laura [idade à época]”, relatou.

Ela expressou preocupação com a interpretação da coreografia.”‘Você não sabe quais sinais você está mandando com o seu corpo. Tem gente muito ruim no mundo. Um maluco é capaz de captar de forma errada, e você vai sofrer muito’”, disse Fafá sobre o que teria pontuado à neta na ocasião.

A cantora afirmou que a sociedade precisa ter cuidado com a “comunicação e exposição”. “São muitas frases feitas sem conteúdo nenhum”, finalizou.

