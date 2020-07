Fafá de Belém assume cabelos brancos: “Estou adorando, é uma libertação”

A cantora Fafá de Belém, de 63 anos, decidiu assumir os cabelos brancos. Nesta quarta-feira (22), em entrevista para à ‘Vogue Brasil’, ela falou que há algum tempo já desejava deixar o cabelo da cor natural.

Na live, Fafá falou sobre o processo de aceitar as madeixas brancas. “Antes era muita mão de obra. Esse ano fui tirar férias longas e fui deixando de pintar. Eu ia gravar um filme em que interpretava uma guru e precisava usar peruca. E fui deixando crescer e foi ficando branco. Estou adorando. É uma libertação. A mulher ainda sofre tabu com isso, tipo, homem pode, mulher não. Agora as mulheres estão tendo essa coragem. Fortalecemos uma as outras”, disse ela.

A cantora está passando a quarentena em São Paulo e, para se manter atualizada, tem feito lives no Instagram onde entrevista pessoas que se destacam em suas áreas. “Fui abrindo um leque de pessoas que tinham admiração. E comecei a me encantar com isso. Está sendo muito legal” disse Fafá, que completa 45 anos de carreira neste ano.

