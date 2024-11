Fafá de Belém abre último dia de Aliança Global Festival com look amazônico

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2024 - 21:17 Para compartilhar:

O Aliança Global Festival chegou ao fim neste sábado, 16, encerrando três dias de shows na zona portuária do Rio de Janeiro, capital do G20 2024.

A noite teve show emocionante de Fafá de Belém, que foi uma das atrações principais do evento, ao lado de lendas como Ney Matogrosso e Alceu Valença.

A artista paraense levou para o palco a força e a identidade da Amazônia, vestindo um look todo desenvolvido pelo coletivo Manos e Manas Marajoaras, que reúne jovens criativos de cidades como Ponta de Pedras e Curralinho, no arquipélago do Marajó, da periferia de Belém.

O look confeccionado com materiais que exaltam as riquezas naturais e culturais da região amazônica, foi um verdadeiro tributo às origens de Fafá e ao talento dos estudantes e artes paraenses.

