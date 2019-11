Faetec abre inscrições para mais de 7,2 mil vagas

Rio – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com inscrições abertas para 7.205 vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Técnico de Nível Médio, Superior e Educação a Distância (EAD semipresencial). As oportunidades são para todo o Estado do Rio, com ingresso a partir do primeiro semestre de 2020. Os interessados deverão se inscrever pelo site do Instituto Selecon — www.selecon.org.br — até o dia 20 de novembro.

Segundo a Faetec, são 140 vagas para Educação Infantil, 469 para o Ensino Fundamental e 110 de Ensino Médio (Formal Geral/Normal Médio). Os Cursos Técnicos de Nível Médio oferecem o maior número de oportunidades. São 3.349 vagas distribuídas nas modalidades Subsequente e Concomitância Externa, 1.875 na Integrada e outras 60 para Especialização. Para Educação Superior foram destinadas 702 vagas, além de 500 oportunidades para Educação a Distância (EAD semipresencial).

Não haverá cobrança de inscrição para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio (Formação Geral/Médio Normal). Os candidatos receberão um número para concorrer ao sorteio das vagas, no dia 7 de dezembro, pela Loteria Federal. Já para as vagas de Ensino Fundamental Integral, Técnico, Educação a Distância, Superior e Especialização, a taxa é de R$ 55, que poderá ser paga em qualquer agência bancária até o dia 19 de novembro. Nessas modalidades, o processo seletivo será realizado por prova, prevista para o dia 8 de dezembro, de acordo com o cronograma. A única exceção é para o curso Técnico de Teatro, da ETE Martins Pena, onde o ingresso é feito por Teste de Habilidade Específica, que acontecerá nos dias 7 e 8 de dezembro, por ordem alfabética.