Faesp pede ao governo de SP que rejeite venda de fazenda de café do IAC

17/10/2024

São Paulo, 17 – A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) enviou um ofício ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pedindo a revisão de possível venda de parte da Fazenda Santa Elisa, que pertence ao Instituto Agronômico (IAC) de Campinas. A preocupação da Faesp é fundamentada pelo fato de a área abrigar um dos mais importantes bancos de germoplasma de café do mundo, reunindo todo o conjunto de material genético que compõe a base da herança genética do café no País.

Segundo nota da Faesp, 90% dos cultivares de café produzidas no Brasil vêm dos resultados de pesquisas do IAC e a venda da fazenda, caso concretizada, representaria uma ameaça direta ao patrimônio genético armazenado e às pesquisas em andamento.

“Temos expectativa que o governador reveja essa proposta”, afirmou o presidente da Faesp, Tirso de Salles Meirelles, na nota.