Faesp destaca importância para o setor da Selic ‘mais baixa de todos os tempos’

São Paulo, 28/10 – A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) avalia como positiva a manutenção da “Selic mais baixa de todos os tempos”, ao criar um “ambiente favorável à concessão de crédito com juros reais menores”. Nesta quarta, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a Selic (a taxa básica da economia) em 2,00% ao ano. “Isso é importante, pois o dinheiro subvencionado do governo, relativo ao Plano Safra, atende, no máximo, a um terço da demanda, de modo que muitos produtores precisam recorrer a empréstimos no mercado financeiro normal”, disse, em nota, o presidente da Faesp, Fábio Meirelles.

Ele observa que este ano, em decorrência do preço mais atrativo do milho e da soja, que representam 85% da produção brasileira de grãos, bem como de outras culturas, os produtores estão buscando mais crédito. “Os produtores estão, inclusive, buscando vender no mercado futuro, para garantir o preço atual por ocasião da colheita, em março e abril do próximo ano. Por isso, buscam mais recursos para financiar insumos e outros custos da lavoura”, acrescentou.

