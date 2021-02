Faesp defende renovação de convênio interestadual para evitar aumento do ICMS

São Paulo, 22 – A Federação de Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp) diz em nota que a renovação do Convênio interestadual 100/97, que será decidida em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) no próximo dia 26, é fundamental para evitar o aumento do ICMS. O acordo expira em 31 de março.

“Sua renovação é imprescindível, pois a descontinuidade aumentaria os custos da produção e, por consequência, os preços dos alimentos aos consumidores”, disse na nota o presidente da entidade, Fábio de Salles Meirelles.

A Faesp estima que o custo agropecuário possa aumentar de 5% a 15%, dependendo da cadeia produtiva. “O impacto da não renovação do Convênio 100/97 poderá atingir o montante de R$ 16 bilhões, afetando negativamente a cadeia de oferta de alimentos, inflação, comércio internacional, emprego e arrecadação fiscal”, afirma.

Veja também