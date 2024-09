Faep esclarece que Ágide Eduardo Meneguette ocupa a presidência interinamente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2024 - 16:08 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná (Faep) informou nesta segunda-feira, 9, que Ágide Eduardo Meneguette ocupa interinamente a presidência da entidade. Já Ágide Meneguette segue na presidência da federação.

A manifestação foi a propósito da matéria publicada mais cedo que informava que o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), disse, em um vídeo compartilhado no WhatsApp, que pretende pedir a convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para explicar na Câmara dos Deputados a atuação da Força Nacional contra as invasões de propriedades rurais no oeste do Paraná por indígenas.

Na sexta-feira, 6, houve um conflito entre indígenas e integrantes da Força Nacional no município de Terra Roxa.