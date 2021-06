Facundo Milán é registrado no BID e já pode estrear no time do São Paulo Atacante uruguaio, que faz parte da equipe sub-20 do Tricolor, teve seu nome publicado no sistema na última sexta-feira. Equipe de Alex estreia no Brasileiro da categoria no domingo

O São Paulo já pode contar com um reforço no ataque para a equipe sub-20. O uruguaio Facundo Milán foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última sexta-feira e já está apto para estrear pelo time do Morumbi.

Primeiramente, o jogador, que veio do Defensor (URU), fará parte do elenco do sub-20, que estreia no Brasileirão da categoria neste domingo, às 16h, contra o Athletico-PR, no CT de Cotia. Vale lembrar que o registro vale também para a equipe profissional.

Com passagens pela seleção uruguaia sub-17 e sub-20, Facundo está empolgando a diretoria de futebol e pode ter chances no elenco profissional em breve. O diretor-executivo de futebol de base do clube, Marcos Biasotto, falou sobre os fatores que fizeram o Tricolor apostar no atleta.

Facundo Milán no BID pic.twitter.com/CKBThMHdbs — Gabriel Santos (@ga_obiel) June 26, 2021

– Uma de nossas principais ideias era procurar jogadores na América do Sul para reforçar a nossa base, e foram avaliados jogos de Seleções. Alguns jogadores foram pontuados, entre eles o Facundo. A partir desse momento, iniciamos as negociações para viabilizar a vinda dele, o que foi possível agora – afirmou o dirigente ao site oficial do Tricolor.

Aos 20 anos, Milán tem contrato com o São Paulo até 2022. O vínculo pode ser renovado caso o atacante cumpra algumas metas.

