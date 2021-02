Facundo Ferreyra, ex-Benfica, fala sobre novo desafio no Celta de Vigo: ‘Venho com muita vontade’ Atacante de 29 anos ainda teve passagem pelo Espanyol

O atacante Facundo Ferreyra foi anunciado como o novo reforço do Celta de Vigo na última segunda-feira. Em entrevista ao jornal “Marca”, o jogador de 29 anos, que rescindiu com o Benfica, revelou que deixou o clube português e voltou à se encontrar no Celta.

– Venho com muita ambição. Sou o típico ‘9’ que tenta segurar a bola e joga bem de costas para a baliza. Talvez não chegue com o ritmo que desejava, mas venho com muita vontade. Saí do Benfica e voltei a encontrar-me, quer demonstrar isso em campo e recuperar o nível que já apresentei.

Após se destacar no Shakhtar Donetsk, Ferreyra chegou ao Benfica em 2018. Disputou 12 jogos e marcou um gol pelo time português. Ele chegou a ser emprestado para o Espanyol, onde marcou nove gols em 36 partidas.

