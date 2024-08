Faculdade XP anuncia 15 mil bolsas para formação de novos assessores de investimento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 17:29 Para compartilhar:

A Faculdade XP, frente educacional da XP Inc., anunciou nesta quinta-feira, 1º de agosto, a 6ª edição da Jornada de Formação de Assessores de Investimento. Para a nova turma, serão ofertadas 15 mil vagas gratuitas para pessoas interessadas em iniciar a carreira no mercado financeiro em todo o Brasil.

A expectativa é que, ao final do curso, os alunos formados pela Escola de Assessoria de Investimentos da Faculdade XP estejam preparados para realizar a prova de certificação da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (Ancord).

Os aprovados serão encaminhados para entrevistas com os escritórios parceiros da XP, iniciativa que já resultou em mais de 500 contratações nas cinco edições anteriores da Jornada.

A Jornada de Formação oferece aulas gravadas e ao vivo, com foco na resolução de questões e dúvidas de prova, no desenvolvimento de competências relevantes para a profissão, como planejamento comercial, e também estudos de caso com assessores de destaque da rede XP. Esses profissionais compartilham seus conhecimentos e experiências em temas como captação, produtos financeiros e atendimento ao cliente.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. As inscrições abriram hoje e se encerrarão no dia 31 de agosto, e devem ser realizadas no site da XP Educação .