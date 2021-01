Facincani detona escalações de Ceni e critica líderes do elenco do Flamengo: ‘Todos bicudos dentro de campo’ Jornalista do Grupo Disney ainda falou que o treinador está 'queimando' Pedro

Após a derrota no clássico contra o Fluminense por 2 a 1, o Flamengo virou alvo de críticas do comentarista Felipe Facincani durante o ‘Fox Sports Rádio’. O jornalista criticou as escalações “infantis” de Rogério Ceni e mirou críticas em Filipe Luís, Gabigol, Bruno Henrique e William Arão.

– Ele tenta minar a equipe, mas ele não pensa que ele está errando? As escalações infantis são provas disso. Filipe Luís está jogando mais com o nome do que com a bola. O Gabigol não pode esperar a vez dele? O Bruno Henrique ontem caiu sozinho? Arão não jogou nada. A gente vê alguns da ‘Era Jesus’ todos bicudos dentro de campo – afirmou.

Confira a tabela de classificação do Brasileirão Série A



Facincani voltou a criticar Rogério Ceni, que estaria “queimando” o atacante Pedro, que vive grande fase com a camisa rubro-negra mas não é considerado titular. Segundo o jornalista, “a política interna de jogador não pode ser mais forte do que técnico e a diretoria”.

– Por que o Rogério tem que queimar o Pedro? Por que o Everton só sai nos minutos finais quando não está jogando nada? Por que o Pedro é o sacrificado? O melindre do Rogério com algumas lideranças causa isso. A política interna de jogador não pode ser mais forte do que o técnico e a diretoria – concluiu.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também