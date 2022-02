Fachin e Alexandre de Moraes tomam posse no comando do TSE

Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do STF, tomaram posse nesta terça-feira (22) como presidente e vice do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A cerimônia ocorreu no plenário do tribunal, mas as autoridades convidadas participam por vídeo devido à pandemia.

Fachin substituirá Luís Roberto Barroso e exercerá a função até agosto, quando terminará seu período de dois anos no tribunal eleitoral. Assim, Alexandre de Moraes assumirá o comando do TSE e será o responsável por conduzir as eleições deste ano, em que serão eleitos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

