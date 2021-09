Facebook suspende sua criticada versão do Instagram para menores

O Facebook informou nesta segunda-feira(27) que suspendeu o desenvolvimento de uma questionada versão do aplicativo Instagram para crianças menores de 13 anos.

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse que o projeto, no qual o acesso de menores seria supervisionado por seus pais, foi mal interpretado.

“Começamos o projeto para enfrentar um grande problema que vemos em todo o país: crianças cada vez mais novas ganham telefones e baixam aplicativos destinados a maiores de 13 anos”, disse ele em um comunicado.

“Acreditamos realmente que seria melhor que os pais tivessem a opção de oferecer aos seus filhos uma versão do Instagram projetada para que eles pudessem monitorar e controlar a experiência, em vez de depender da capacidade do aplicativo de verificar a idade dos filhos, jovens demais para ter um documento de identidade “, explicou.

“A necessidade de desenvolver essa experiência se mantém, mas decidimos pausar o projeto”, disse.

A suspensão permitirá consultar pais, especialistas, políticos e reguladores para ouvir suas preocupações “e demonstrar o valor e a importância do projeto”, disse Mosseri.

Com o nome não oficial “Instagram Kids”, a iniciativa gerou críticas assim que se tornou conhecida neste ano.

Em maio, um grupo de senadores americanos pediu ao Facebook para interromper o desenvolvimento dessa versão e apresentou um “histórico de falhas na proteção de crianças nas plataformas”.

Uma campanha contra a publicidade infantil atacou o Instagram por seu “foco implacável na aparência” e afirmou que “as crianças mais novas são menos desenvolvidas para lidar com esses desafios” do que os adolescentes.

A decisão de interromper o novo aplicativo foi tomada em meio a uma grande repercussão de reportagens do The Wall Street Journal que revelaram que as investigações do próprio Facebook mostravam que a empresa estava ciente dos danos que o Instagram poderiam causar na saúde mental dos adolescentes.

O Facebook respondeu que esses estudos detalharam as experiências positivas e negativas dos jovens nas redes sociais.

Veja também