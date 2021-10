Facebook planeja criar 10 mil empregos na Europa para desenvolver seu ‘metaverso’

O Facebook planeja contratar 10.000 pessoas nos próximos cinco anos na União Europeia (UE) para trabalhar no desenvolvimento do “metaverso”, mundo digital paralelo que constitui o Graal de Mark Zuckerberg, fundador e presidente do gigante americano das redes sociais.

“Esse investimento é um voto de confiança na força da indústria tecnológica europeia e no potencial do seu talento” nesse campo, destacaram o britânico Nick Clegg e o espanhol Javier Olivan, dois dos principais diretores do grupo, sem divulgar detalhes sobre a natureza e localização desses postos de trabalho.

Saiba mais