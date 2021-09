Facebook lança versão portátil de dispositivo de videochat

Por Elizabeth Culliford

LONDRES (Reuters) – O Facebook anunciou nesta terça-feira dois novos modelos do aparelho de videochamadas Portal, incluindo a primeira versão portátil do dispositivo.

A companhia também afirmou que está testando nos Estados Unidos um serviço para que companhias administrem remotamente contas corporativas do Portal, além dos aparelhos.

O Facebook não deu detalhes de vendas do Portal, mas uma porta-voz afirmou que houve aumento de vendas e uso durante a pandemia.

A companhia lançou a primeira linha do Portal em 2018. O dispositivo permite chamadas de vídeo e é equipado com câmeras que automaticamente acompanham o movimento dos usuários em uma sala.

As atualizações anunciadas nesta terça-feira incluem um “modo doméstico”, que permite compartilhar tela e controlar o acesso aos contatos e apps. A empresa também introduziu um recurso que permite ao usuário assistir à TV por meio do aparelho com outros que não estejam usando o Portal.

O Facebook afirmou que o portátil Portal Go vai custar 199 dólares e a versão de tela maior, Portal+, a mais recente geração do aparelho, vai custar 349 dólares.

A rede social também afirmou que vai começar a incluir suporte ao Microsoft Teams no Portal em dezembro.

O Facebook lançou em agosto o teste de um aplicativo remoto de realidade virtual em que usuários do óculos Quest 2 podem realizar reuniões adotando a forma de avatares de si mesmos.

