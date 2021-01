Facebook lança serviço de notícias no Reino Unido

O Facebook lançará nesta terça-feira no Reino Unido a seção Facebook News, que irá divulgar artigos de veículos da imprensa, pelos quais pagará.

O Reino Unido se torna o segundo país a se beneficiar desse serviço, lançado no fim de 2019 nos Estados Unidos a fim de promover o jornalismo e limpar a reputação do Facebook de espalhar desinformação. “O Facebook News constitui um investimento plurianual que permitirá ao verdadeiro jornalismo estar ao alcance de novos públicos, enquanto são oferecidas aos editores mais oportunidades publicitárias e assinaturas”, comemorou Jesper Doub, director de parcerias jornalísticas do Facebook na Europa.

Os editores passarão a ser remunerados pelo conteúdo que ainda não estiver na plataforma. Entre os veículos britânicos que aceitaram a oferta estão os jornais “The Guardian” e “Financial Times”, a revista “The Economist”, os tabloides “The Mirror” e “Daily Mail” e os canais de TV Sky News e Channel 4.

O Facebook News, que pode ser personalizado pelo usuário, pretende “aproximar” deste último “histórias que têm impacto em sua vida e na comunidade que o cerca”, assinalou Doub. O lançamento acontece em meio a uma crise na imprensa, que enfrenta a queda da receita publicitária – desviada, em grande parte, para os gigantes digitais – e das vendas físicas devido ao aumento do conteúdo on-line, frequentemente gratuito. A pandemia agravou a situação.

Há negociações em andamento para lançar o Facebook News na França e na Alemanha, como divulgou no mês passado o gigante das redes sociais.

