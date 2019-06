Facebook lança nova moeda digital, libra, com carteira digital para 2020

O Facebook anunciou nesta terça-feira o lançamento da calibra, carteira digital para a moeda virtual libra, baseada na tecnologia blockchain. A expectativa da empresa é de que a moeda digital seja lançada em 2020 e que ela esteja disponível no Messenger, no WhatsApp e em um aplicativo independente.

Segundo a nota, a calibra será uma “carteira digital que você poderá usar para poupar, enviar e gastar Libra”. O envio de libra será feito pelo smartphone, de modo “simples e imediato”, diz a empresa, como se fosse enviada uma mensagem de texto “de graça ou de baixo custo”. Com o tempo, o Facebook diz que se prepara para oferecer serviços digitais, como pagar contas com um botão ou escanear um código ou o uso do transporte público sem a necessidade de dinheiro ou cartão de transportes.