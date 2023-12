Facebook e Instagram vão separar bate-papos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 8:01 Para compartilhar:

A Meta planeja acabar com a integração entre duas de suas redes sociais, o Facebook e o Instagram, ainda neste mês. A novidade vai interromper o bate-papo compartilhado entre as duas plataformas.

A atualização foi anunciada na página de suporte do Instagram, com a mensagem dizendo que “a partir de meados de dezembro de 2023, você não poderá mais conversar com contas do Facebook no Instagram”. O recurso foi lançado em 2020 mas não obteve a adesão desejada.

Com o fim da integração, o usuário “não poderá iniciar novas conversas ou ligações com contas do Facebook no Instagram” e os chats já existentes com contas do Facebook estarão disponíveis apenas no modo de “leitura”.

A empresa acrescenta que os bate-papos existentes “não serão transferidos para sua caixa de entrada no Facebook ou no Messenger” e os perfis do Facebook não vão mais conseguir ver o status online ou se o usuário visualizou uma mensagem no Instagram. Só será possível iniciar uma nova conversa diretamente em cada aplicativo.

A Meta não explicou o motivo do encerramento do recurso, mas analistas acreditam que o movimento pode estar relacionado com a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, que, a partir de março do ano que vem, exigirá que as big techs sigam uma série de regras para garantir a segurança dos usuários.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias