Facebook e Instagram começam a bloquear links de notícias no Canadá; entenda

A Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, começou a bloquear todo o conteúdo de notícias em suas plataformas no Canadá, em resposta à Lei de Notícias Online do país. A lei exige que as empresas de tecnologia negociem e paguem aos publishers de notícias pelo seu conteúdo.

Os bloqueios não se aplicam apenas a publishers de notícias com contas nas duas plataformas, mas também a links compartilhados por usuários. Isso significa que, se uma pessoa canadense é amiga de alguém que mora nos Estados Unidos e compartilha um link no Facebook para um artigo de notícias, seu amigo no Canadá não poderá visualizá-lo.

A Meta afirma que tomou essa decisão para cumprir a lei, mas também disse que acredita que a lei é injusta. A empresa argumenta que não se beneficia injustamente do conteúdo de notícias compartilhado em suas plataformas e que, na verdade, ajuda a divulgar as notícias.

A Meta não é a única empresa de tecnologia que está enfrentando pressão para pagar empresas de notícias. O Google também está sendo pressionado para fazer isso na Austrália e na União Europeia. Essas pressões estão aumentando a discussão sobre o valor das notícias no mundo online e sobre como as empresas de tecnologia devem ser compensadas por seu uso.

É importante notar que a Lei de Notícias Online do Canadá é apenas um exemplo de como os governos estão tentando regular o uso de notícias pelas empresas de tecnologia. É provável que essa tendência continue nos próximos anos, à medida que os governos buscam garantir que as empresas de tecnologia paguem um preço justo pelo uso do conteúdo de notícias.

